Живущего в Крыму ресторатора Карабашевича экстрадируют в Сербию за убийство

06.08.19 12:18

Фото со страницы Карабашевича в соцсети

6 августа. Interfax-Russia.ru - Ленинский райсуд Севастополя постановил взять под стражу находящегося в международном розыске иностранца, которому вынесен приговор по обвинению в убийстве, для дальнейшей выдаче Сербии, сообщила пресс-служба суда во вторник.

"5 августа суд удовлетворил ходатайство прокурора района об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 40 дней (по 11 сентября включительно) в отношении гражданина Сербии Славиша Карабашевича для выдачи компетентным органам Республики Сербия", - говорится в пресс-релизе.

Суд установил, что 22 декабря 2017 года в отношении Карабашевича вынесен приговор Основного суда города Пожаревац, которым тот признан виновным в совершении убийства, решение вступило в законную силу.

"На момент рассмотрения вопроса о мере пресечения российским судом Карабашевич находился в международном розыске по линии Интерпола", - отмечается в пресс-релизе.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Севастопольском городском суде в течение трех суток.

Карабашевич - известный в Севастополе шеф-повар, создатель заведений le Slavish.

По данным севастопольских СМИ, в 2007 году он переехал на Украину, на родину своей второй жены: сначала в Днепропетровск, затем - в Севастополь.