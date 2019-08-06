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06.08.19 12:18
Живущего в Крыму ресторатора Карабашевича экстрадируют в Сербию за убийство
"5 августа суд удовлетворил ходатайство прокурора района об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 40 дней (по 11 сентября включительно) в отношении гражданина Сербии Славиша Карабашевича для выдачи компетентным органам Республики Сербия", - говорится в пресс-релизе.
Суд установил, что 22 декабря 2017 года в отношении Карабашевича вынесен приговор Основного суда города Пожаревац, которым тот признан виновным в совершении убийства, решение вступило в законную силу.
"На момент рассмотрения вопроса о мере пресечения российским судом Карабашевич находился в международном розыске по линии Интерпола", - отмечается в пресс-релизе.
Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Севастопольском городском суде в течение трех суток.
Карабашевич - известный в Севастополе шеф-повар, создатель заведений le Slavish.
По данным севастопольских СМИ, в 2007 году он переехал на Украину, на родину своей второй жены: сначала в Днепропетровск, затем - в Севастополь.
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