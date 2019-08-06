Роспотребнадзор ограничил купание на пляжах Алушты и Севастополя

06.08.19 12:23

© РИА Новости. Виталий Тимкив

6 августа. Interfax-Russia.ru - Купание на восьми пляжах Крыма ограничено из-за несоответствия морской воды санитарным нормам, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"По фактам выявленных нестандартных проб морской воды вынесены постановления о временном ограничении купания по шести рекреационным зонам (Алушта). По двум рекреационным зонам постановления о временном ограничении купания остаются в силе (Севастополь)", - уточняется в сообщении на сайте ведомства.

Всего к началу августа специалисты исследовали около 4,7 тыс. проб морской воды, из них 1,99% не отвечают требованиям безопасности по микробиологическим показателям.

В этом курортом сезоне на территории Крыма открыты 455 пляжей, в Севастополе - 36.