|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
06.08.19 12:33
Экс-глава налоговой Калмыкии приговорен к 7 годам колонии за взятку
По данным управления, 30 августа 2017 года главному налоговому инспектору Калмыкии через посредника, его подчиненного, на автомобильной стоянке в Элисте передали 480 тысяч рублей "отступных" за непроведение налоговых проверок.
Суд признал получателя взятки виновным по ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и приговорил к 7 годам 3 месяцам с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Посредник осужден по ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и приговорен к 5 годам 3 месяцам в колонии общего режима.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
Interfax-Russia.ru – Пять человек задержали по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Правозащитники сравнивают массовые беспорядки с "Болотным делом".
.
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket