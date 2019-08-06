Экс-глава налоговой Калмыкии приговорен к 7 годам колонии за взятку

06.08.19 12:33

© РИА Новости. Виталий Тимкив

6 августа. Interfax-Russia.ru - Суд в Калмыкии вынес обвинительный приговор бывшему начальнику инспекции Федеральной налоговой службы по Калмыкии по делу о взятке в 480 тыс. рублей, сообщает республиканское управление СКР во вторник.

По данным управления, 30 августа 2017 года главному налоговому инспектору Калмыкии через посредника, его подчиненного, на автомобильной стоянке в Элисте передали 480 тысяч рублей "отступных" за непроведение налоговых проверок.

Суд признал получателя взятки виновным по ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и приговорил к 7 годам 3 месяцам с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Посредник осужден по ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и приговорен к 5 годам 3 месяцам в колонии общего режима.