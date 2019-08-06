Сгоревший фанерный комбинат планируют восстановить в Вологодской области

06.08.19 12:42

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

6 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Вологодской области заинтересованы в восстановлении сгоревшего фанерного комбината в поселке Кадуй и сохранении рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Конечно, на восстановление предприятия потребуются время и значительные ресурсы. Самый главный вопрос - это трудоустройство людей. Совместно с администрацией района мы прорабатываем возможные варианты. Конечно, нам бы хотелось сохранить и предприятие, и коллектив", - цитирует пресс-служба заместителя губернатора Вологодской области Михаила Глазкова.

Во вторник в Кадуе пройдет ряд совещаний в том числе по перспективе восстановления предприятия.

Как сообщалось, сигнал о пожаре в цехе сортировки фанерного комбината на улице Западной поселка Кадуй поступил в понедельник в 6.00 мск. В 6.09 мск первые подразделения пожарных уже были на месте, через 11 минут возгорание было локализовано, его площадь составила 3 тыс. 250 кв. м. На момент возникновения пожара в здании находились 65 работников, все они еще до прибытия пожарной службы самостоятельно покинули помещение, никто из людей не пострадал. Полностью ликвидировать пожар удалось только в 15.50 мск.

По словам гендиректора ООО "Кадуйский фанерный комбинат" Вячеслава Редкова, предприятие практически полностью уничтожено огнем. Известно, что очаг возгорания находился в сушильной камере цеха. По одной из версий, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Точная причина пожара и сумма ущерба будут установлены в ходе административного расследования.

ОАО "Кадуйский фанерный комбинат" основано в 2010 году. Основной вид деятельности предприятия - производство березовой фанеры. Кроме того, по данным сайта комбината, фирма выпускает топливные брикеты. Это крупнейший работодатель в Кадуе, на предприятии трудятся 350 человек.