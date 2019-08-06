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06.08.19 12:47

Крупный детский лагерь закрыт в Туапсе по требованию Роспотребнадзора

© РИА Новости. Сергей Мальгавко
6 августа. Interfax-Russia.ru - Суд в Туапсе приостановил на 90 суток деятельность местного детского лагеря "Страна детей" из-за грубых нарушений санитарных норм, сообщила пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю во вторник.

Администрация лагеря допустила целый ряд грубых нарушений, выявленных Роспотребнадзором, которые могли навредить здоровью детей. Туапсинского районный суд обязал арендатора имущественного комплекса ООО "Страна детей" приостановить на 90 суток эксплуатацию всех зданий, помещений, сооружений, объектов при оказании услуг в качестве детского оздоровительного лагеря или базы отдыха, говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в рамках открытого исполнительного производства приставы опечатали все объекты лагеря, чтобы заведение не открылось самовольно под другим названием до устранения всех нарушений.

В руководстве детского лагеря подтвердили агентству "Интерфакс-Юг", что действительно предпринимали попытку сменить статус и название учреждения, превратив его в базу отдыха "Рио Кэмп". Ранее в мае деятельность лагеря "Страна детей" уже приостанавливалась до конца июля по требованию контролирующих органов.

"Нас окончательно закрыли. Итог - из четырех запланированных смен нам не дали отработать ни одной. В ближайшее время мы займемся возвратом денег родителям, которые купили путевки и не смогли к нам заехать", - сказал представитель администрации, уточнив, что дети покинули лагерь 2 августа, а трудовой коллектив полностью распущен.

Лагерь расположен на берегу Черного моря, занимает площадь в 6 га. В жилых корпусах размещаются 200 комнат на 4-6 отдыхающих.

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