Власти Астраханской области увеличили соцвыплаты на детей-инвалидов

06.08.19 12:53

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

6 августа. Interfax-Russia.ru - Выплаты семьям с детьми-инвалидами в Астраханской области будут удвоены с 1 сентября этого года по инициативе врио губернатора региона Игоря Бабушкина, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главы области во вторник.

"С 1 сентября по инициативе врио губернатора Бабушкина будут увеличены отдельные выплаты для семей, в которых воспитываются дети-инвалиды. Они возрастут в два раза", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что компенсация расходов, связанных с лечением ребенка-инвалида в клинике, находящейся за пределами Астраханской области, продолжительностью менее двух недель, составит 7 тыс. рублей (ранее - 3,5 тыс. рублей). Компенсация расходов увеличена до 10 тыс. рублей с 5 тыс. рублей для детей-инвалидов, которые проходили лечение в клинике от 14 до 30 дней. 15 тыс. рублей вместо 7 тыс. получат семьи в том случае, если ребенок находился на лечении в больнице более месяца.

Кроме того, компенсация расходов на покупку некоторых лекарственных препаратов и индивидуальных медицинских приспособлений (гастростомическая трубка, назогастральный питательный зонд) увеличена с 7 тыс. рублей до 15 тыс. рублей.

"Повышение качества жизни людей - один из основных приоритетов моей работы. Мы выбираем те категории граждан, которые более всего сейчас нуждаются в поддержке. Это малообеспеченные семьи, пожилые люди, инвалиды. Мы намерены и дальше прорабатывать возможности расширения мер соцподдержки", - привел сотрудник пресс-службы слова врио губернатора Астраханской области.

Ранее глава региона выступил с предложением расширить меры социальной поддержки для отдельных категорий астраханцев. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении депутатов областной думы. Он затрагивает интересы 15 категорий льготников - это более 200 тыс. человек.