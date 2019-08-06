Гости Свенской ярмарки в Брянске смогут посетить "Театральный бульвар" и купеческие ряды

06.08.19 12:56

© РИА Новости. Владимир Горовых

6 августа. Interfax-Russia.ru - Свенская ярмарка - 2019 пройдет на Андреевском лугу в Брянске 24 августа, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

Отмечается, что ярмарка площадью 10 га у стен Свято-Успенского Свенского монастыря - одна из крупнейших презентационных и торговых площадок для предприятий и организаций Брянской области, других регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В прошлом году ее посетителями и участниками стали более 120 тыс. человек.

"Центральной на "Свенской ярмарки" по традиции будет "Брянская улица", где предприятия презентуют и продают продукты и товары, производимые на территории региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на ярмарке будут работать также подворья городов и районов Брянской области, выставка-презентация предприятий АПК региона "Житный двор", выставки-продажи меда и картофеля.

Российские и зарубежные регионы смогут представить свою продукцию и товары на "Гостевом подворье".

"Встречать посетителей ярмарки будет "Театральный бульвар", где брянские театры представят разнообразную программу для всех категорий посетителей, начиная с малышей. Посетители ярмарки смогут также побывать на концерте ансамбля народной музыки "Ватага" и посетить выставку прикладного творчества "Кукла была, есть и будет!",- говорится в сообщении.

Всех гостей и участников ярмарки ждут народные забавы, игры, развлечения, работа детской площадки, большой концерт с участием лучших творческих коллективов Брянщины.

Свенская ярмарка зародилась в 17 веке у стен Свенского монастыря, основанного на берегу реки Десна в 1288 году. Просуществовала она до 1-й мировой войны. Решение возродить ярмарку было принято властями Брянской области в 2005 году.