Единый центр поддержки пожилых людей создан в Тульской области

06.08.19 13:06

Фото с сайта правительства Тульской области

6 августа. Interfax-Russia.ru - Единый центр координации системы долговременного ухода начал работу в Тульской области в рамках регионального проекта "Старшее поколение", сообщила пресс-служба облправительства.

Представители медицинских учреждений, родственники или соседи могут сообщить в этот центр о человеке, которому нужна такая помощь. "Затем в Едином центре выстроят полный маршрут для оказания пожилому человеку или инвалиду необходимого набора социальных и медицинских услуг", - говорится в сообщении.

По словам министра труда и социальной защиты Тульской области Андрея Филиппова, основное направление проекта - создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Она включает в себя социальное обслуживание, медицинскую помощь и семейный уход. Перечень социальных услуг дополнен новыми услугами, необходимыми для организации ухода.

"В регионе идет оценка состояния нуждающихся в уходе людей, чтобы определить, какая именно социальная и медицинская помощь им нужна. В 2018 году обследовано более 12 тысяч получателей социальных услуг, в этом году дополнительно - почти 2,5 тыс. человек", - отметил министр.

Для людей с серьезными ограничениями жизнедеятельности на базе центров социального обслуживания населения в Туле и Веневе впервые открыты группы дневного пребывания. Здесь пожилые люди с деменцией, ограниченные в передвижении, могут получить профессиональный уход, совмещенный с досугом и реабилитационными программами, а вечером вернуться к семье в привычные условия. Сейчас такой курс реабилитации проходят первые 28 человек. В 2020 году подобные группы будут открыты еще в четырех городах - Алексине, Богородицке, Новомосковске, Щекине.

Кроме того, лица старше 65 лет, проживающие в сельской местности, направляются в медучреждения для прохождения диспансеризации и скринингов. В районных поликлиниках их будут обследовать для выявления заболеваний, занимающих лидирующие места в структуре смертности (заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний, болезней органов дыхания, сахарного диабета). Кроме того, в центрах социального обслуживания проводится вакцинация граждан в возрасте 60 лет и старше против пневмококковой инфекции.

Также развивается гериатрическая служба, организованы четыре гериатрических отделения на базе больниц в Туле, Новомосковске, Щекине, Ефремове.

Всего на финансирование проекта в 2019 году предусмотрено более 75 млн рублей, из которых более 71 млн рублей - из федерального бюджета.

Кроме того, в рамках нацпроекта "Демография" принят региональный закон, определяющий принципы организации семейного сопровождения граждан пожилого возраста и инвалидов. На базе девяти центров социального обслуживания работают пункты проката технических средств реабилитации. В ближайшее время в них планируется обучать родственников практическим навыкам ухода за инвалидами, тяжелобольными и престарелыми.

"Со следующего года на базе Красивского психоневрологического интерната начнется строительство жилого корпуса на 240 мест. Корпус будет соответствовать всем современным стандартам ухода за пожилыми гражданами. Сдать объект планируется в 2022 году. Параллельно со строительством интерната предусмотрен ремонт подъездной дороги", - подчеркнул Филиппов.