Уборочная кампания началась в Тюменской области

06.08.19 13:14

© РИА Новости. Александр Кряжев

6 августа. Interfax-Russia.ru - Хозяйства Тюменской области приступили к уборке зерновых и зернобобовых культур, сообщила пресс-служба областного департамента АПК.

"В Упоровском районе Тюменской области на поля вышла первая сельскохозяйственная техника для уборки урожая. Здесь приступили к сбору урожая озимых зерновых культур, картофеля и овощей", - отмечается в пресс-релизе.

На сегодняшний день убрано 83 га зерновых. Валовой сбор составил 303 тонны, урожайность - 37 центнеров с гектара. Всего в регионе планируется убрать почти 11 тыс. га озимых зерновых и зернобобовых культур.

Картофель собран с 40 га. При урожайности 374 центнера с гектара валовой сбор составил порядка 1,5 тыс. тонн. Всего в текущем году картофель планируется собрать с площади более 8,6 тыс. га.

Начались также работы по сбору овощей открытого грунта, в частности капусты и свеклы.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе департамента, в текущем году уборочные работы начались значительно раньше прошлого года. "В прошлом году посевная шла с большим отставанием из-за холода и дождей, поэтому в начале августа к уборке никто не приступал. В этом году ситуация типичная, к 15 августа подключатся к уборочной все районы области", - пояснил представитель департамента.

В текущем году в Тюменской области предстоит убрать урожай зерновых и зернобобовых с площади в 824 тыс. га, в целом посевная площадь под все культуры составила 1,05 млн га.