Московский эндокринный завод инвестирует в производство более 2,4 млрд рублей

06.08.19 13:18

© РИА Новости. Евгений Самарин

6 августа. Interfax-Russia.ru - Крупнейший производитель фармацевтических препаратов ФГУП "Московский эндокринный завод" подтвердил статус промышленного комплекса и планирует инвестировать в развитие производства свыше 2,4 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комплекса экономической политики города во вторник.

Соответствующее решение принято межведомственной комиссией правительства Москвы.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, на Московском эндокринном заводе работает более тысячи специалистов.

"Статус промкомплекса позволяет предприятию снизить налоговую нагрузку на 17?25%, в частности за отчетный период льготы заводу составили 9,3 млн рублей. При этом инвестиции компании в технологическую модернизацию составили 578,9 млн рублей. На эти средства было приобретено новое лабораторное оборудование и реконструирован производственный цех инъекционных лекарственных средств", - приводит слова Прохорова пресс-служба.

Заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов отметил, что до 2022 года предприятие планирует реконструировать и провести техническое перевооружение участка по производству мягких лекарственных форм, лабораторного комплекса, реконструировать филиал "Лефортовский". Кроме того, за этот период планируется построить новый лабораторно-складской комплекс.

"Планируется, что объем инвестиций в будущие проекты превысит 2,4 млрд рублей", - сказал Ефимов.

Так, только в 2019 году предприятие планирует вложить в развитие 348 млн рублей, включая бюджетные ассигнования федерального бюджета.