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06.08.19 13:22
Около 290 подмосковных детей-сирот получили собственные квартиры с начала года
"С начала года в Московской области собственное жилье получили уже 287 детей-сирот на сумму свыше 656 млн рублей", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Ольги Забраловой.
Она отметила, что всего до конца года квартиры получат 734 человека, на эти цели из областного бюджета выделено в общей сложности 1,9 млрд рублей.
"В августе будут вручены ключи от квартиры 94 детям-сиротам в 27 муниципальных образованиях. Наибольшее количество в Рузе, Королеве, Балашихе, Раменском. Больше половины квартир находится в домах-новостройках", - добавила Забралова.
Первый зампред областного кабмина уточнила, что жилье предоставляется в муниципальных образованиях Московской области с развитой инфраструктурой и доступным транспортным сообщением. Все жилье оборудовано необходимыми для жизни вещами, поэтому ребята могут сразу после получения ключей заезжать в квартиры.
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