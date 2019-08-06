Около 290 подмосковных детей-сирот получили собственные квартиры с начала года

06.08.19 13:22

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

6 августа. Interfax-Russia.ru - Собственное жилье в Подмосковье в текущем году получили уже 287 детей-сирот, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

"С начала года в Московской области собственное жилье получили уже 287 детей-сирот на сумму свыше 656 млн рублей", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Ольги Забраловой.

Она отметила, что всего до конца года квартиры получат 734 человека, на эти цели из областного бюджета выделено в общей сложности 1,9 млрд рублей.

"В августе будут вручены ключи от квартиры 94 детям-сиротам в 27 муниципальных образованиях. Наибольшее количество в Рузе, Королеве, Балашихе, Раменском. Больше половины квартир находится в домах-новостройках", - добавила Забралова.

Первый зампред областного кабмина уточнила, что жилье предоставляется в муниципальных образованиях Московской области с развитой инфраструктурой и доступным транспортным сообщением. Все жилье оборудовано необходимыми для жизни вещами, поэтому ребята могут сразу после получения ключей заезжать в квартиры.