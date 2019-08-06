До 13 человек выросло число пострадавших при ЧП а арсенале под Ачинском

06.08.19 13:26

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

6 августа. Interfax-Russia.ru - Количество пострадавших в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в Ачинске Красноярского края увеличилось до 13 человек. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в Ачинской районной больнице.

"В приемный покой обратилась женщина, легкие травмы, от госпитализации отказалась", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших, четверо из которых до сих пор находятся в больнице.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник около 13:00 мск на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 15 км от места ЧП, были эвакуированы или выехали самостоятельно более 16 тыс. человек. На территории Ачинского, Назаровского района и города Ачинска введен режим ЧС.