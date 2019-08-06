Почти 50 км дорог построено в столице с начала этого года

06.08.19 13:36

© РИА Новости. Владимир Астапкович

6 августа. Interfax-Russia.ru - С начала текущего года в столице построено 47,8 км дорог, сообщил журналистам во вторник заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Москва входит в тройку мировых лидеров по дорожно-транспортному строительству. Только с начала этого года мы построили 47,8 км дорог, а также 12 пешеходных переходов и 10 тоннелей, эстакад и мостов", - отметил Хуснуллин.

По его словам, ключевыми проектами дорожного строительства стало возведение трех хордовых магистралей и одной рокады.

"Новая система радиальных трасс протяженностью 330 км будет включать 175 различных транспортных сооружений. Всего же к 2023 году в Москве будет построено более 570 км дорог, 150 тоннелей, мостов и эстакад", - рассказал Хуснуллин.

Глава стройкомплекса напомнил, что всего за последние восемь лет было построено 800 км дорог, 246 искусственных сооружений и 213 пешеходных переходов.

"Также за это время были построены и модернизированы 14 развязок на МКАД, реконструированы девять ключевых магистралей. Таким образом, протяженность московских дорог выросла на 20%, а количество различных транспортно-инженерных сооружений - на 35%", - добавил Хуснуллин.

Заммэра подчеркнул, что Москва - единственный в мире мегаполис, где темпы развития дорог превышают темпы застройки территорий.

"В тоже время, по оценкам специалистов компании PricewaterhouseCoopers (PwC), Москва входит в тройку лидеров по темпу прироста протяженности дорог наряду с Пекином и Нью-Йорком", - сказал глава стройкомплекса.