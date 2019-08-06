Красноярский заповедник "Столбы" снова открыт для туристов

06.08.19 13:38

© РИА Новости. Юрий Иванов

6 августа. Interfax-Russia.ru - Руководство красноярского заповедника "Столбы" приняло решение снять запрет на свободное посещение, введенный с начала августа из-за пожарной опасности, сообщает пресс-служба заповедника во вторник.

"Класс пожарной опасности по погодным условиям снизился, вследствие чего уменьшился риск возникновения лесных пожаров. Связи с этим с 7 августа 2019 года будет снят запрет на свободное посещение туристско-экскурсионного района заповедника", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что запрет на свободное посещение туристической зоны заповедника был введен 2 августа в связи с высокой пожарной опасностью.