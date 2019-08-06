Нормативные акты по "крабовым аукционам" должны выйти до 1 сентября

06.08.19 13:40

© РИА Новости. Александр Лыскин

6 августа. Interfax-Russia.ru - Все нормативные акты, которые необходимы для проведения аукционов по распределению крабовой квоты, должны быть приняты до 1 сентября, считает замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

"Нам нужно, чтобы все документы вышли не позже 1 сентября", - сообщил Шестаков журналистам во вторник.

По его словам, это даст возможность заключить соглашения с победителями аукционов до 1 ноября. "Перед нами стоит задача - заключить все соглашения до 1 ноября, желательно. В противном случае возможность вылова будет уже только в 2022 году", - сказал он.

Как сообщалось ранее, Росрыболовство планирует начать проведение "крабовых аукционов" в сентябре. Согласно закону, в случае проведения аукциона до 1 ноября срок закрепления квоты будет исчисляться с 1 января следующего года, после 1 ноября - с 1 января второго года, следующего за годом проведения аукциона.

Шестаков сообщил, что проекты постановлений и распоряжений правительства по проведению аукционов полностью готовы. У ведомств есть ряд замечаний, они будут вынесены на согласительное совещание, которое, по его словам, пройдет на этой неделе. "На согласительном совещании будут приняты решения и о том, где будут строиться суда-краболовы", - добавил он.

Шестаков напомнил, что рассматривалось несколько вариантов. В частности - полностью строить все суда для Дальнего Востока только на дальневосточных верфях. "Был также некий компромисс - только половину судов строить на Дальнем Востоке, поскольку там недостаточно компетенций и базы, - сказал он. - Но основная концепция - и она многими поддерживается - в том, что все-таки не ограничивать регион строительства".

Закон о введении в РФ крабовых аукционов был подписан президентом 2 мая. Он предусматривает распределение 50% объема квот на добычу крабов путем проведения аукциона в электронной форме.