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Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов останется в СИЗО до 16 января 2020г

© РИА Новости. Виталий Белоусов
6 августа. Interfax-Russia.ru - Басманный суд Москвы оставил еще на шесть месяцев под стражей бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого по делу о хищении и растрате свыше 14 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд считает ходатайство гособвинения подлежащим удовлетворению. (...) Суд постановил: меру пресечения в виде заключения под стражей в отношении Кузнецова оставить без изменения, продлить срок содержания под стражей в отношении подсудимого Кузнецова до 16 января", - огласила решение судья Ирина Вырышева, которая во вторник начала слушания по делу Кузнецова.

Дело экс-чиновника назначено к рассмотрению в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку он признал вину.

Следующее заседание суд назначил на 14 августа в 14:00 для того, чтобы прокуроры и представители потерпевших могли дополнительно ознакомиться с материалами дела и представить свою позицию по ходатайству защиты о прекращении преследования Кузнецова по 14 эпизодам преступной деятельности за истечением сроков давности привлечения к ответственности.

Кузнецову вменяется 22 эпизода особо крупного мошенничества, растраты и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).

Как установлено следствием, участники организованной группы, в которую входил Кузнецов, в 2005-2008 годах приобрели путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, "права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям".

Похищенные деньги, утверждает следствие, были выведены в офшоры на Кипр, а впоследствии на них было приобретены элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и другое имущество.

Общий ущерб бюджету Подмосковья от деятельности "группы Кузнецова", по версии следствия, превысил 14 млрд рублей.

Ранее приговорами судов к различным срокам лишения свободы были приговорены шесть членов указанной группы. В частности, 23 января 2018 года Басманный суд назначил 11 лет колонии общего режима бывшей жене Кузнецова - Жанне Булах, заочно признав ее виновной в особо крупном мошенничестве и легализации незаконных доходов.

В прошлом году в министерстве имущественного комплекса Подмосковья заявили, что в региональный бюджет удалось вернуть около 10 млрд рублей по делам, связанным с хищением средств Кузнецовым и его окружением.

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