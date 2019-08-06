Двух участников субботней акции в Москве могут лишить родительских прав по требованию прокуратуры

06.08.19 14:11

© РИА Новости. Евгений Одиноков

6 августа. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Москвы поставила вопрос о лишении родительских прав участников акции в Москве, отдавших в чужие руки своего годовалого младенца.

"В ходе митинга 27 июля родители передали малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда", - говорится в сообщении прокуратуры столицы, распространенном во вторник в Москве.

Таким образом, посчитали прокуроры, "эксплуатируя ребенка, они злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына".

"Указанные нарушения послужили основанием для направления прокурором в порядке части 1 статьи 45 ГПК РФ в суд заявления о лишении родительских прав супругов в отношении малолетнего ребенка", - отметили в пресс-службе.

В СПЧ инициативу столичной прокуратуры не поддержали. Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов считает, что передача ребенка третьим лицам касается всех родителей, а потому лишение родительских создаст опасный прецедент.

"Если будем ставить вопрос таким образом, что, передавая третьему лицу, мы формально подвергаем ребенка опасности, например, третье лицо может уронить ребенка, возникает следующий вопрос: можно ли передавать ребенка няне, кормилице, двоюродной бабушке и так далее. Поэтому создав прецедент, мы рискуем лишить покоя всех родителей", - сказал Федотов "Интерфаксу" в понедельник.

В целом, комментируя требование прокуратуры Москвы, он сказал, что "в СПЧ нет информации по этой истории". "Все основания для лишения родительских прав четко указаны в законодательстве. Наверно, каждый, у кого есть дети, многократно передавал своих детей третьему лицу, например, когда приходят гости на первый день рождения младенца", - подчеркнул глава СПЧ.

Ранее столичный главк Следственного комитета РФ сообщил, что в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках, возбужденного после несогласованной акции оппозиции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля, объявлен в розыск еще один участник акции - Сергей Фомин.

По данным следствия, "из открытых источников известно, что Фомин, покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления". Мужчине заочно предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ).