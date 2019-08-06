Медведев: развитие транспортной инфраструктуры усилит связанность экономического пространства РФ

06.08.19 14:21

© РИА Новости. Владимир Астапкович

6 августа. Interfax-Russia.ru - Реализация мероприятий в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры позволит усилить связанность экономического пространства страны, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"К 2024 году все центры экономического роста в стране должны быть связаны скоростными транспортными коммуникациями, чтобы люди, товары и услуги могли беспрепятственно перемещаться между регионами, между городами", - сказал Медведев во вторник на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

По его словам, это позволит усилить связанность экономического пространства.

"Эти задачи заложены в транспортном разделе комплексного плана (модернизации и расширения магистральной инфраструктуры). Выполнение их сегодня обсудим. Они распадаются на девять федеральных проектов", - сказал Медведев.

Он добавил, что мероприятия транспортной части требуют внушительного финансирования - около 7 трлн рублей, из которых 3 трлн рублей приходятся на федеральный бюджет.