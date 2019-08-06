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06.08.19 14:21
Медведев: развитие транспортной инфраструктуры усилит связанность экономического пространства РФ
"К 2024 году все центры экономического роста в стране должны быть связаны скоростными транспортными коммуникациями, чтобы люди, товары и услуги могли беспрепятственно перемещаться между регионами, между городами", - сказал Медведев во вторник на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
По его словам, это позволит усилить связанность экономического пространства.
"Эти задачи заложены в транспортном разделе комплексного плана (модернизации и расширения магистральной инфраструктуры). Выполнение их сегодня обсудим. Они распадаются на девять федеральных проектов", - сказал Медведев.
Он добавил, что мероприятия транспортной части требуют внушительного финансирования - около 7 трлн рублей, из которых 3 трлн рублей приходятся на федеральный бюджет.
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