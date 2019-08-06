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06.08.19 14:24
Джазовый фестиваль проведут на Ставрополье
"Фестиваль пройдет с 26 по 28 августа сразу на площадках трех городов - Железноводска, Пятигорска и Буденновска. Мероприятие включит в себя не только концерты исполнителей мирового уровня, но еще и творческие встречи, а также мастер-классы", - сказал представитель администрации.
По словам собеседника агентства, 26 августа мероприятия в рамках фестиваля джазовой музыки пройдут в Пушкинской галерее Железноводска, а также на сцене Дома культуры N1 в Пятигорске.
"В этот же день в Пятигорске состоится концерт Анастасии Лютовой из Ханты-Мансийска и "Mussorgsky Jazz Orchestra" из Санкт-Петербурга", - отметили в пресс-службе.
Вечером этого же дня на открытой площадке Железноводска запланирован джазовый парад. На концерте выступят джаз-оркестр "Академия Джаза" из Москвы, "Adam Jazz Band" из Ростова-на-Дону и другие.
Во второй день фестиваля состоится творческая встреча с известным российским саксофонистом Игорем Бутманом, британским джазовым певцом Тони Момреллом, певицей Чайной Мозес и другими джазовыми исполнителями.
"Закончится фестиваль еще одним концертом в Доме культуры Буденновска", - уточнили в мэрии.
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