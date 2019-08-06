В Москве построили почти 20 км тоннелей метро и восемь станций с начала года

06.08.19 14:26

© РИА Новости. Владимир Астапкович

6 августа. Interfax-Russia.ru - С начала этого года в столице было построено 17,9 км тоннелей метро, восемь станций и одно депо для обслуживания поездов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Строительство метро - приоритетное направление развития транспортной инфраструктуры города. По объемам и динамике строительства метро Москва является одним из лидеров среди мировых городов. Только в этом году уже введено в эксплуатацию 17,9 км тоннелей и восемь станций, а также одно депо", - сказал Хуснуллин журналистам во вторник.

Заммэра подчеркнул, что перед строителями стоит задача удвоить протяженность линий подземки по отношению к 2011 году.

"За последние семь лет было построено 137 км линий, 73 станции, с учетом МЦК, а также девять депо. Таким образом, около 4 млн москвичей получили метро рядом с домом, а масштабная задача по удвоению существующей системы метрополитена уже выполнена на 65%", - заявил Хуснуллин.

Он отметил, что самым масштабным проектом в истории московского метростроения станет Большая кольцевая линия.

"Это будет самое протяженное кольцо подземки в мире. Кроме этого, будут продлены уже действующие Сокольническая, Люблинско-Дмитровская, Калининско-Солнцевская и Арбатско-Покровская линии, а также построены ряд новых", - добавил заммэра.

По словам Хуснуллина, за предыдущие годы уже создан большой задел на будущее: сейчас в проектировании 135 км линий, 55 станций и шесть новых депо.

"Кроме транспортного эффекта строительство метро имеет и экономическое значение. Например, строительство новых станций ускорило развитие экономики прилегающих территорий в зоне влияния новых линий, а капитализация жилья в окружающих районах выросла на 20%", - пояснил заммэра.