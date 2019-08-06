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06.08.19 14:37

Детский омбудсмен Москвы против лишения прав родителей младенца, участвовавших в несогласованной акции

© РИА Новости. Алексей Дружинин
6 августа. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович призвал не лишать родительских прав пару, принявшую участие в несанкционированном митинге с годовалым ребенком.

"В таких случаях нельзя говорить о лишении родительских прав. Надо работать с этой семьей, чтобы в дальнейшем они не подвергали ребенка риску", - заявил Бунимович во вторник "Интерфаксу".

По его словам, одна из основных задач государства - сохранение семьи, в том числе, в сложных ситуациях. "Недопустимо в любой политической ситуации шантажировать детьми. Недопустимо и в этой ситуации шантажировать детьми", - подчеркнул омбудсмен.

Он также заявил, что с малолетними детьми не стоит участвовать в массовых акциях, согласованных или несанкционированных, "однако это не имеет отношение к ситуации, которая сейчас происходит".

Бунимович добавил, что ситуация с семьей, которую хотят лишить родительских прав, находится на контроле в аппарате московского уполномоченного по правам ребенка: "Мы будем разбираться в ситуации".

Ранее в пресс-службе столичной прокуратуры сообщили "Интерфаксу", что ведомством организованы проверки по фактам участия в несанкционированных массовых публичных мероприятиях 27 июля и 3 августа лиц с малолетними детьми и несовершеннолетних.

В частности, по данным прокуратуры, "супружеская пара 27 июля 2019 приняла незаконное участие в несанкционированном митинге с малолетним годовалым сыном".

При этом отец мальчика не обладает правом голоса в запланированных на сентябрь 2019 года выборах в Москве, поскольку имеет временную регистрацию в столице, подчеркнули в пресс-службе.

"В ходе митинга родители передали малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда", - считают московское надзорное ведомство.

Таким образом, полагают в прокуратуре, супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили родительскими правами в ущерб интересам сына. "Указанные нарушения послужили основанием для направления прокурором в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ в суд заявления о лишении родительских прав супругов в отношении малолетнего ребенка", - добавили в пресс-службе.

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