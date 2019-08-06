Обвиняемый в разбое сотрудник ФСБ Карелин переведен под домашний арест

06.08.19 15:04

© РИА Новости. Владимир Федоренко

6 августа. Interfax-Russia.ru - Сотрудник ФСБ Александр Карелин, обвиняемый по делу о разбойном хищении 136 млн рублей, отпущен из СИЗО под домашний арест. Такое решение принял во вторник Московский гарнизонный военный суд.

"Суд избрал в отношении Карелина меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 11 ноября", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь военного суда Наталья Семашко.

Таким образом суд не нашел основания для удовлетворения ходатайства следователя о продлении Карелину срока заключения под стражей.

Находясь под домашним арестом, Карелин не может без разрешения следователя покидать место жительства, общаться с кем-либо кроме близких родственников и адвокатов, а также пользоваться любыми средствами связи, за исключением вызова экстренных служб.

5 июля Московский гарнизонный военный суд арестовал до августа сотрудников ФСБ Александра Власова, Владимира Урусова, Романа Оболенского и Александра Карелина, а также проходящего по делу сотрудника территориальной налоговой инспекции Дмитрия Чиквина. Еще двум фигурантам была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, сотрудники ФСБ разбойным путём совершили хищение не менее 136 млн. рублей у предпринимателя Александра Юмаранова. Последний обратился в органы внутренних дел, которые, установив предполагаемых преступников и передали материалы военному следствию.

Двое из задержанных - Артур Власов и Хетаг Маргиев признали вину и написали явки с повинной. Ещё трое фигурантов признают вину частично.

Всем фигурантам дела вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 (разбой, совершенной организованной группой либо в особо крупном размере) Уголовного кодекса РФ. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.