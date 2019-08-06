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06.08.19 15:04
Обвиняемый в разбое сотрудник ФСБ Карелин переведен под домашний арест
"Суд избрал в отношении Карелина меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 11 ноября", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь военного суда Наталья Семашко.
Таким образом суд не нашел основания для удовлетворения ходатайства следователя о продлении Карелину срока заключения под стражей.
Находясь под домашним арестом, Карелин не может без разрешения следователя покидать место жительства, общаться с кем-либо кроме близких родственников и адвокатов, а также пользоваться любыми средствами связи, за исключением вызова экстренных служб.
5 июля Московский гарнизонный военный суд арестовал до августа сотрудников ФСБ Александра Власова, Владимира Урусова, Романа Оболенского и Александра Карелина, а также проходящего по делу сотрудника территориальной налоговой инспекции Дмитрия Чиквина. Еще двум фигурантам была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
По версии следствия, сотрудники ФСБ разбойным путём совершили хищение не менее 136 млн. рублей у предпринимателя Александра Юмаранова. Последний обратился в органы внутренних дел, которые, установив предполагаемых преступников и передали материалы военному следствию.
Двое из задержанных - Артур Власов и Хетаг Маргиев признали вину и написали явки с повинной. Ещё трое фигурантов признают вину частично.
Всем фигурантам дела вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 (разбой, совершенной организованной группой либо в особо крупном размере) Уголовного кодекса РФ. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
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