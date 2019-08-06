Патрушев: Москва адекватно ответит на размещение новых американских РСМД

06.08.19 15:27

© РИА Новости. Алексей Никольский

6 августа. Interfax-Russia.ru - Россия даст адекватный ответ, если США начнут размещение ракет средней и меньшей дальности и это будет угрожать национальной безопасности РФ, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Россия будет "адекватно реагировать - в зависимости от того, где и в каком количестве это будет совершено", сказал Патрушев журналистам во вторник.

Секретарь Совбеза РФ обратил внимание, что США не берут на себя обязательств не размещать первыми новые ракеты средней и меньшей дальности после прекращения действия соответствующего договора.

"Мы сделали заявление, что первыми мы не будем нигде размещать оружие. И нам бы очень хотелось, чтобы американцы сделали аналогичное заявление, но они на это не идут", - отметил Патрушев.

По мнению секретаря Совбеза РФ, Вашингтон выходит из договоров, "чтобы обеспечить свое превосходство в мире".

"Когда эти договоры работают, то, конечно, явного превосходства в любой точке мира они пока не имеют. Когда эти договоры не работают, они будут размещать оружие в любой точке, против любого противника, кого они таким посчитают, и в любом количестве, добиваясь превосходства", - сказал Патрушев, обратив внимание, что цель доминирования в мире указана и в стратегических документах США.

"Это будет вести к хаосу, потому что другие страны тоже будут реагировать на эти вещи, и такая гонка вооружений может проходить последовательно и все время в большем количестве", - считает Патрушев.

Он напомнил, что США сначала вышли из договора по ПРО, сейчас - из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Остается в действии Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), причем было ими (американцами, - "ИФ") уже заявлено, что они рассматривают вопрос в 2021 году из этого договора тоже выйти", - сказал Патрушев, отметив, что остается еще также Договор о нераспространении ядерного оружия, и это "те моменты, которые их сдерживают".

Патрушев отметил, что 6 августа - годовщина американского атомного удара по Хиросиме.

"Почему это происходило? Потому что они доминировали, они знали, что ни одна страна в данном случае им ответить не может. И вот это, конечно, допустить на сегодняшний день, чтобы они доминировали и считали, что никто им ответить не может, нельзя", - подчеркнул секретарь Совбеза.

При этом он отметил, что новые разработки РФ в сфере вооружения "позволяют вести диалог с США и обосновывать" российские интересы.

Патрушев подчеркнул, что США, обвиняя РФ в нарушении ДРСМД, "как бы намекали на ракету 9М729", однако Вашингтон отказался от предложения российской стороны ознакомиться с этим вооружением.

Секретарь Совбеза РФ пояснил, что Москва предложила Вашингтону "в закрытом режиме" посмотреть эту ракету, чтобы американская сторона получила "всю исчерпывающую информацию о ней" и убедилась, что данное оружие не нарушает ДРСМД.

"Они от этого отказались", - заявил Патрушев.

Он напомнил, что после этого РФ сделала открытый многосторонний показ этой ракеты в парке "Патриот", куда приехали многие иностранные делегации, однако США и сами не приняли участие в этом мероприятии, и не рекомендовали приезжать туда своим партнерам по НАТО.

Что же касается предложения США о заключении многостороннего договора-аналога РСМД, то, по мнению Патрушева, в настоящее время создание такого документа невозможно.

"Что касается договора о ракетах средней и меньшей дальности, то американцы упоминали, что хорошо бы, чтобы он имел многосторонний характер, и в качестве одной из сторон упоминали Китай. Но мы знаем заявление КНР, они не хотят участвовать в этом процессе, и поэтому рассчитывать, что мы совершим такой многосторонний договор - нереально", - сказал Патрушев.

"А почему только Китай (должен быть вовлечен - ИФ), если это многосторонний договор? Почему не учитывается Англия, почему не учитывается Франция?" - добавил секретарь СБ РФ.

Патрушев сообщил, что РФ поднимала эти вопросы ранее, но "Америка готова учитывать Китай, к чему Китай не стремится, и не готова пока учитывать" Великобританию и Францию.

5 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ответ на решение США приостановить участие в ДРСМД Россия в 2019-2020 годах разработает наземный вариант комплекса "Калибр" с крылатой ракетой большой дальности, а также наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности.

2 августа США заявили о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В ответ Россия заявила о прекращении действия договора, возложив ответственность за это на американскую сторону.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает его положения, 20 октября 2018 года. В декабре 2018 г. госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая по своим параметрам, как утверждают в Вашингтоне, нарушала договор.

Россия отвергала обвинения США и выдвигала встречные претензии - Вашингтон нарушал ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41. В Москве заявляли, что эти установки способны осуществлять пуски крылатых ракет типа Tomahawk дальностью 2,4 тыс. километров. Также Моква называла нарушением ДРСМД американские беспилотные летательные аппараты, имеющие ударный потенциал, и ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО.