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06.08.19 15:40
СКР: один человек погиб, 8 получили ранения при взрывах в арсенале в Ачинске
"По данным следствия, в ходе проводимых погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами по неустановленной причине произошел пожар. Прибывшая на место происшествия пожарная группа предприняла попытку тушения пожара, однако начался неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".
В нем отмечается, что в результате инцидента один человек погиб, восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность, повлекшее смерть)", - говорится в пресс-релизе
В мэрии города в свою очередь сообщили, что режим ЧС, который был введен накануне в Ачинске (Красноярский край) в связи с пожаром и взрывами на складе боеприпасов, отменен во вторник, начиная с 19:00 по местному времени.
"Угрозы жизни и здоровью для жителей Ачинска больше нет, горожане могут возвращаться в свои дома", - сказано в сообщении.
По решению оперативного краевого штаба, зона возможного поражения сокращена от деревни Каменка до железнодорожного переезда.
В Ачинске оперативно запускаются общественный транспорт: автобусы и трамваи.
К эвакуационным пунктам в Ачинске по личному распоряжению главы города Илая Ахметова будут направлены дополнительные автобусы для доставки людей по домам.
Из Красноярска направляют три электрички для возвращения ачинцев, принявших решение об эвакуации из города. К ачинскому железнодорожному вокзалу также будут доставлены дополнительные автобусы, сказано в сообщении.
Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник около 13:00 мск на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 15 км от места ЧП, были эвакуированы или выехали самостоятельно более 16 тыс. человек. На территории Ачинского, Назаровского района и города Ачинска был введен режим ЧС.
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