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06.08.19 15:35
Жена осужденного за взятку экс-губернатора Белых хочет с ним развестись
"Я подаю заявление на развод. В связи с многочисленными угрозами, поступающими в последнее время в мой адрес и в адрес моих коллег из White News и Dolgi.ru (в этих проектах Екатерина Белых работает главным редактором - ИФ), мной и Никитой Юрьевичем было принято это сложное решение, чтобы не допустить влияния нашей правозащитной деятельности на его судьбу в заключении", - написала Белых в своем Telegram-канале во вторник.
Экс-губернатор и его нынешняя супруга заключили брак осенью 2017 года в следственном изоляторе "Лефортово" в Москве, где Белых находился под арестом.
Пресненский суд Москвы 1 февраля 2018 года приговорил Никиту Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей за получение взятки в 400 тыс. евро от бизнесмена Юрия Судгаймера (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Мосгорсуд 10 мая прошлого года незначительно изменил приговор, оставив без изменений назначенный Белых срок лишения свободы и штраф.
Кировский экс-губернатор отбывает наказание в исправительной колонии в Рязанской области.
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