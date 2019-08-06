Жена осужденного за взятку экс-губернатора Белых хочет с ним развестись

06.08.19 15:35

© РИА Новости. Евгений Биятов

6 августа. Interfax-Russia.ru - Екатерина Белых - супруга бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, осужденного за получение особо крупной взятки, заявила, что подает на развод.

"Я подаю заявление на развод. В связи с многочисленными угрозами, поступающими в последнее время в мой адрес и в адрес моих коллег из White News и Dolgi.ru (в этих проектах Екатерина Белых работает главным редактором - ИФ), мной и Никитой Юрьевичем было принято это сложное решение, чтобы не допустить влияния нашей правозащитной деятельности на его судьбу в заключении", - написала Белых в своем Telegram-канале во вторник.

Экс-губернатор и его нынешняя супруга заключили брак осенью 2017 года в следственном изоляторе "Лефортово" в Москве, где Белых находился под арестом.

Пресненский суд Москвы 1 февраля 2018 года приговорил Никиту Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей за получение взятки в 400 тыс. евро от бизнесмена Юрия Судгаймера (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Мосгорсуд 10 мая прошлого года незначительно изменил приговор, оставив без изменений назначенный Белых срок лишения свободы и штраф.

Кировский экс-губернатор отбывает наказание в исправительной колонии в Рязанской области.