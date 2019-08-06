Более 4,5 тыс. мест в детских садах появится в Омской области до 2022 года

06.08.19 15:51

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

6 августа. Interfax-Russia.ru - Омская область намерена создать в ближайшие три года более 4,5 тысяч мест в системе дошкольного образования, сообщает министерство образования региона.

В текущем году благодаря завершению строительства четырех детских садов появится 538 дополнительных мест. Работы будут профинансированы на средства федеральной субсидии в рамках нацпроекта "Демография". Кроме того, за счет проведения ремонта и материально-технического оснащения 23 функционирующих дошкольных объектов в городе планируется создать 477 дополнительных мест для детей до 3 лет. На эти цели из областного бюджета выделено 23,3 млн рублей.

"В строящихся детских садах будут и ясельные группы, и места для детей от 3 до 7 лет. В целом за 2019 год Омская область создаст практически четверть мест от плана", - уточнил агентству "Интерфакс-Сибирь" пресс-секретарь профильного министерства Илья Крылич.

Он также сказал, что в 2020 году в рамках нацпроекта запланировано строительство еще 8 детсадов.

"Общая сумма федерального финансирования на реализацию нацпроекта "Демография" превысит 2 млрд рублей. Будет создано 4 тысячи 554 места дошкольного образования, из них 2 тысячи 675 мест - для детей до 3 лет", - сказал Крылич.

В настоящее время, по данным министерства, на всех четырех площадках, где появится новые детские сады, идут строительно-монтажные работы. По данным минобразования региона, в среду на объект по улице 22-я Рабочая (сметная стоимость - 103,9 млн рублей) выйдут каменщики, чтобы продолжить кладку первого этажа, а в настоящий момент работы ведутся в подвале. Сметная стоимость работ на объектах по улицам Краснознаменная и Лисицкого составляет 148,5 млн рублей и 101,7 млн рублей соответственно. На последнем полностью готов цоколь, практически закончен первый этаж здания, строители приступают к кладке второго этажа. Четвертый детский сад стоимостью 192,5 млн рублей появится на Левом берегу в районе улицы Конева. На стройплощадках работают камеры видеонаблюдения, которые в режиме реального времени транслируют ход работ.

Как пояснил Крылич, по итогам реализации нацпроекта регион практически полностью сможет решить вопрос с дефицитом мест в детских садах.

Ранее губернатор региона Александр Бурков сообщал, что места в дошкольные учреждения Омской области ожидают более 4,5 тыс. детей.