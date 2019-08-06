Нарушения пожарной безопасности выявлены в двух палаточных лагерях на Ямале

06.08.19 15:54

© РИА Новости. Антон Подгайко

6 августа. Interfax-Russia.ru - Прокуратура в Ямало-Ненецком автономном округе выявила в пришкольных и палаточных лагерях 17 нарушений, связанных с соблюдением пожарной безопасности и санитарных требований, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В частности, на территории лагеря "Северные просторы", расположенного в лесу в Приуральском районе, несмотря на введение особого пожароопасного режима, разводились костры, в лагере не было песка и огня для тушения огня.

Нарушения устранены, назначено проведение служебной проверки.

Кроме того, в Тазовском районе в палаточном лагере "Ясавэй" дети жили в вагончиках с системами подогрева пола.

"В двух вагончиках данное покрытие имело следы плавления, что свидетельствовало о ненадлежащей работе системы и угрозе возгорания", - говорится в сообщении.

Нарушение устранено, дети переселены из вагончиков, решается вопрос о дисциплинарной ответственности виновных лиц.

Как сообщалось, в ночь на 23 июля в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае вспыхнул пожар. Сгорело 20 палаток, еще шесть пострадало от огня. Всего в лагере находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей умерли в больнице от полученных ожогов.

На два месяца арестованы директор лагеря Максим Кузнецов, директор коммерческой организации, которой принадлежал детско-оздоровительный лагерь, Виталий Бурлаков и сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев.