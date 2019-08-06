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06.08.19 16:05

Нижегородская область запустила речной маршрут судна на подводных крыльях

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
6 августа. Interfax-Russia.ru - Первый регулярный маршрут судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" открыт в Нижегородской области после долгого отсутствия региональных речных пассажирских перевозок по Волге.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, первый рейс судна на подводных крыльях по маршруту Нижний Новгород - Городец состоялся во вторник. Время в пути составило 47 минут.

"В этом году у нас появится еще один "Валдай", а в следующем году (появятся - ИФ) - еще три. Будем прорабатывать новые направления - Павлово, Лысково, Кстово и межрегиональные перевозки", - цитирует пресс-служба главу региона Глеба Никитина.

Судно на подводных крыльях (СПК) "Валдай 45Р" производства АО "Центральное Конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева" предназначено для перевозки пассажиров на реках в светлое время суток. "Валдай 45Р" имеет низкую осадку (около 1 м), может развивать скорость до 75 км/ч (проектная скорость - 65 км/ч). Запас хода в пределах 550 км. Вместимость судна составляет 45 пассажиров, экипаж - два человека. При создании судна была применена интеллектуальная система умерения качки. Работа над созданием СПК "Валдай 45Р" велась в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы".

ЦКБ специализируется на проектировании скоростных судов и аппаратов, в том числе, судов на подводных крыльях, динамической воздушной подушке, экранопланов и судов с воздушной каверной.

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