Специальная рабочая группа займется вопросом сохранения наследия ЧМ-2018 в Самаре

06.08.19 16:09

© РИА Новости. Юрий Стрелец

6 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Самары по поручению главы региона разрабатывают план по сохранению и дальнейшему использованию объектов, созданных к ЧМ-2018, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

"Создана рабочая группа, в которую вошли главы всех девяти районов города и отраслевых департаментов. Решение ряда вопросов требует межведомственного взаимодействия, в том числе с областными министерствами", - приводятся в сообщении слова мэра Самары Елены Лапушкиной, выступившей на оперативном совещании с губернатором региона Дмитрием Азаровым.

По словам Азарова, процитированным в сообщении, к работе по сохранению наследия ЧМ должны подключиться все профильные министерства.

"Та большая работа, которая была проведена к чемпионату мира по футболу, в основном остановилась в том виде, в котором она была по состоянию на 1 июня прошлого года. Необходимо принять концептуальные решения, план работ по сохранению и развитию наследия",- отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что рабочая группа также должна продумать какие проекты Самара может предложить под финансирование из средств банка реконструкции и развития БРИКС.

"Мы ведем работу, в том числе и по присвоению Самаре статуса исторического поселения. Это создаст дополнительный механизм финансирования исторической части города, привлечет средства банка реконструкции и развития БРИКС. Мы должны уже сейчас думать о том, что предложить к финансированию в рамках этой программы. В рамках группы, которую вы создали, этот вопрос необходимо проработать", - заявил Азаров.

Самара приняла шесть матчей ЧМ-2018. Для проведения матчей чемпионата мира был построен стадион "Самара-арена". По данным самарского департамента туризма, Самарскую область в период ЧМ-2018 посетили около 500 тыс. туристов.