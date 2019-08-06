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06.08.19 16:46
Автомобильное, железнодорожное и воздушное сообщение в районе Ачинска полностью восстановлено
"Автомобильное, железнодорожное и воздушное сообщение в районе Ачинска Красноярского края полностью восстановлено", - сообщили в военном ведомстве во вторник.
Там напомнили, что ограничения вводились из-за возгорания военного арсенала, они отменены.
Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли 5 августа около 13:00 мск на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края.
Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 15 км от места ЧП, были эвакуированы или выехали самостоятельно более 16 тыс. человек. На территории Ачинского, Назаровского района и города Ачинска вводился режим ЧС.
По последним данным СКР, погиб один человек, восемь пострадали.
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