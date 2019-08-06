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Кузнецова призывает выяснить правовые основания иска о лишении родительских прав пары, пришедшей на митинг в Москве с младенцем

© РИА Новости. Владимир Астапкович
6 августа. Interfax-Russia.ru - Необходимо выяснить правовые основания для иска о лишении прав родителей, взявших ребенка на несанкционированную акцию 27 июля в Москве, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Лишение родительских прав - это крайняя мера, применимая в том случае, если родители, допустившие правонарушение, не осознают своей вины и не готовы менять свое поведение и отношение к своему ребенку. Важно понять правовые основания к составлению данного иска. В настоящее время мы выясняем все обстоятельства", - приводит пресс-служба слова Кузнецовой в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Она отметила, что "привлечение к участию в несанкционированных митингах несовершеннолетних, а тем более использование малолетних детей в качестве "щита" - недопустимо".

"Очевидно, что в ходе подобных акций под угрозой может оказаться не только здоровье, но и жизнь ребенка. Среди участников могут оказаться и провокаторы, поведение которых непредсказуемо и может быть опасно для детей и для взрослых. В данном случае, лица, в том числе, родители, причастные к вовлечению детей в митинги, должны осознавать всю ответственность здоровье и безопасность ребенка, а она превыше всего", - говорит омбудсмен.

Она выразила уверенность, что компетентные органы разберутся в произошедшем, и тогда можно будет делать определенные выводы".

Ранее прокуратура Москвы потребовала лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированный митинг с годовалым сыном. "В ходе митинга родители передали малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда", - отмечалось в сообщении.

Таким образом "супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына", - полагает прокуратура.

"Указанные нарушения послужили основанием для направления прокурором в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ в суд заявления о лишении родительских прав супругов в отношении малолетнего ребенка", - заявили в пресс-службе прокуратуры.

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