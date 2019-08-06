Рабочая группа ЦИК РФ рекомендует отказать Гудкову в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы

06.08.19 18:12

© РИА Новости. Алексей Куденко

6 августа. Interfax-Russia.ru - Рабочая группа ЦИК РФ рекомендовала отказать в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы лидеру Партии перемен Дмитрию Гудкову.

Как передает корреспондент "Интерфакса", такое решение было принято на заседании рабочей группы Центризбиркома во вторник. Окончательное решение будет принято на заседании ЦИК в среду. В случае если рекомендация на заседании будет принята, кандидаты имеют право обжаловать это решение в Верховном суде.

Гудков на заседании присутствовать не мог - 30 июля Тверской суд Москвы назначил ему 30 суток ареста за повторное нарушение правил проведения массовой акции (ч.8 ст. 20.2 КоАП) за несанкционированный митинг 27 июля.

"Нам вернули только 31 подпись и то благодаря тому, что за четыре часа вчера мы смогли сами собственноручно ознакомиться с ведомостью и показать, сколько ошибок в базе МВД. Мы составили таблицу, в которой сравнили результаты запроса ОИК и МГИК в МВД. Результаты отличаются, хотя это одни и те же, подписи. В моей фамилии в частности была ошибка: вместо Венидиктов написано Венедиктов", - рассказал "Интерфаксу" глава штаба Гудкова Виталий Венидиктов, который представлял кандидата в ЦИКе.

"Есть ряд обстоятельств, которые требуют проверки. Завтра с учетом проверки мы можем внести коррективы", - отметила глава ЦИК Элла Памфилова, комментируя несоответствие подписей в базах МВД.Зампред ЦИК Николай Булаев отметил, что даже в случае признания подписей, забракованных по базам, их не хватит для регистрации. Всего не хватает 300 подписей, забракованы были по итогам проверки МГИК 1073.

Шанс, по словам Венидиктова, остается в случае перепроверки подписей независимым подчерковедом. Если завтра ЦИК откажет в удовлетворении жалобы, штаб будет обращаться в суд, добавил он.