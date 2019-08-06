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06.08.19 18:23

Пострадавшее жилье в Иркутской области будет восстановлено - Путин

© РИА Новости. Кирилл Шипицин
6 августа. Interfax-Russia.ru - Восстановительные работы в Иркутской области, пострадавшей от наводнения, могут выйти из графика по объективным причинам, но, тем не менее, достроено будет все, что запланировано, заявил президент РФ Владимир Путин.

"С учётом того, что никак не могут начать нормальную работу, системную, могут не успеть (в сроки). Но, тем не менее, выстраиваются графики строительных работ...Стараются по максимуму все сделать. В любом случае, все будет достроено", - сказал Путин на встрече с членами семей, пострадавших от наводнения в Иркутской области.

Он напомнил, что за первой волной наводнения в регион пришла вторая, и это сместило график работ.

Президента спросили, будет ли восстановлен Тулун.

"Мы говорили, когда встречались в Тулуне. Там, где территории являются подтопляемыми, там не нужно строить. Ну зачем каждый год проходить через эти испытания?", - сказал Путин.

Тем не менее, строить в безопасных от подтопления местах будут, создавая, в том числе, и новые производства для расширения возможностей трудоустройства, продолжил глава государства.

Первое масштабное наводнение, вызванное аномально сильными дождями, произошло в Иркутской области с 25 по 29 июня - вышли из берегов левые притоки реки Ангары. Было подтоплено 109 населенных пунктов в восьми районах региона, в том числе города Тулун и Нижнеудинск. Попали в зону затопления 10 890 домов, в которых проживают 42 762 человека. Погибли 25 человек, еще шесть числятся пропавшими без вести.

Второе наводнение произошло 27-29 июля также в связи с обильными осадками, которые вызвали подъем уровня рек и грунтовых вод. Были подтоплены 58 населенных пунктов в девяти районах, в том числе города Тулун, Нижнеудинск и Байкальск. Повреждены 1 984 дома с населением 5 424 человека.

В настоящее время вода остается на территории четырех населенных пунктов. Подтопленных домов нет. Ведутся восстановительные работы, в том числе просушка домов тепловыми пушками.

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