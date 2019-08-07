Центр опережающей профессиональной подготовки кадров создадут в Якутии

07.08.19 10:00

© РИА Новости. Варвара Гертье

7 августа. Interfax-Russia.ru - Якутия стала одним из победителей конкурсного отбора Министерства просвещения РФ на предоставление субсидии, благодаря которой к 2020 году в регионе появится Центр опережающей профессиональной подготовки, сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

"Центр призван обеспечить потребность региональной экономики в рабочих кадрах. Он будет работать по трем направлениям: прогнозирование потребности рынка труда, разработка краткосрочных программ (до шести месяцев), профориентация", - говорится в сообщении.

Центр опережающей профессиональной подготовки кадров будет работать в рамках нацпроекта "Образование". Его открытие позволит обучать разные категории населения востребованным специальностям, в том числе по стандартам WorldSkills.