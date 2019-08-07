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07.08.19 10:02
Каждый второй москвич доволен работой Собянина
Согласно результатам социологического исследования, треть респондентов нейтрально относится к работе мэра, у 16% его деятельность вызывает плохое впечатление.
Исследование показало, что без малого треть москвичей (30%) позитивно оценивает деятельность московского правительства, 40% считает, что она на среднем уровне, недовольны работой столичной исполнительной власти 16% участников опроса.
По данным опроса, две трети участников опроса (67%) удовлетворены своей текущей жизненной ситуацией, остальные (30%) говорят об обратном.
Каждый пятый москвич (19%) полагает, что его положение улучшилось по сравнению с прошлым годом, половина жителей столицы (51%) считает, что все осталось без изменений, об ухудшении говорят 29% участников опроса.
Опрос был проведен социологами "Левада-центра" 26-31 июля 2019 года по заказу Фонда развития гражданского общества среди 1500 москвичей.
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