Каждый второй москвич доволен работой Собянина

07.08.19 10:02

© РИА Новости. Владимир Астапкович

7 августа. Interfax-Russia.ru - Практически половина жителей столицы (49%) положительно воспринимают деятельность действующего мэра Москвы Сергея Собянина, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, треть респондентов нейтрально относится к работе мэра, у 16% его деятельность вызывает плохое впечатление.

Исследование показало, что без малого треть москвичей (30%) позитивно оценивает деятельность московского правительства, 40% считает, что она на среднем уровне, недовольны работой столичной исполнительной власти 16% участников опроса.

По данным опроса, две трети участников опроса (67%) удовлетворены своей текущей жизненной ситуацией, остальные (30%) говорят об обратном.

Каждый пятый москвич (19%) полагает, что его положение улучшилось по сравнению с прошлым годом, половина жителей столицы (51%) считает, что все осталось без изменений, об ухудшении говорят 29% участников опроса.

Опрос был проведен социологами "Левада-центра" 26-31 июля 2019 года по заказу Фонда развития гражданского общества среди 1500 москвичей.