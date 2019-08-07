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07.08.19 10:10
"Ласточки" запустят между Москвой и Тамбовом в I квартале 2020г
По его словам, уже есть договоренность с ОАО "РЖД" о запуске электропоезда.
Однако, участок пути от Мичуринска до Тамбова пока не электрифицирован, поэтому состав будет идти на специальной тяге.
В итоге длительность поездки может составить пять часов вместо восьми как сейчас обычными поездами.
Ранее сообщалось, что работы по электрификации участка Ртищево (Саратовская область) - Кочетовка (Тамбовская область) протяженностью 265 км начнутся в начале 2019 года.
Предполагается увеличение к 2025 году грузового движения до 39 пар поездов в сутки на участке Ртищево-Тамбов и до 43 пар на участке Тамбов-Кочетовка - по сравнению с 16 и 19 пар в 2015 году соответственно. Общий объем необходимых инвестиций оценивается в 15,8 млрд рублей, еще 7 млрд рублей нужны на обустройство внешнего электроснабжения. Срок реализации - 2018-2023 годы.
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