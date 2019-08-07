"Ласточки" запустят между Москвой и Тамбовом в I квартале 2020г

07.08.19 10:10

© РИА Новости. Евгений Биятов

7 августа. Interfax-Russia.ru - Скоростной поезд "Ласточка" начнет курсировать между Москвой и Тамбовом в первом квартале 2020 года, пробные рейсы могут состояться уже в конце 2019 года, сообщил вице-губернатор Тамбовской области Арсен Габуев на пресс-конференции во вторник.

По его словам, уже есть договоренность с ОАО "РЖД" о запуске электропоезда.

Однако, участок пути от Мичуринска до Тамбова пока не электрифицирован, поэтому состав будет идти на специальной тяге.

В итоге длительность поездки может составить пять часов вместо восьми как сейчас обычными поездами.

Ранее сообщалось, что работы по электрификации участка Ртищево (Саратовская область) - Кочетовка (Тамбовская область) протяженностью 265 км начнутся в начале 2019 года.

Предполагается увеличение к 2025 году грузового движения до 39 пар поездов в сутки на участке Ртищево-Тамбов и до 43 пар на участке Тамбов-Кочетовка - по сравнению с 16 и 19 пар в 2015 году соответственно. Общий объем необходимых инвестиций оценивается в 15,8 млрд рублей, еще 7 млрд рублей нужны на обустройство внешнего электроснабжения. Срок реализации - 2018-2023 годы.