Супруга Гафта сообщила об удовлетворительном состоянии госпитализированного артиста

07.08.19 10:18

© РИА Новости. Владимир Вяткин

7 августа. Interfax-Russia.ru - Народный артист РСФСР Валентин Гафт находится на лечении в одной из столичных больниц, сообщила "Интерфаксу" жена артиста, актриса Ольга Остроумова.

"Он в больнице, врачи внимательные, вокруг него все хлопочут. Состояние удовлетворительное, я рядом", - сказала Остроумова.

Она уточнила, что артист попал в больницу неделю назад.

Ранее в СМИ появилась информация, что Гафта госпитализировали в одну из московских клиник с инсультом.

Валентин Иосифович Гафт родился 2 сентября 1935 года. Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, поэт и писатель. Народный артист РСФСР (1984). Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году. Работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, "Ленкоме", Театре сатиры. Служит в труппе Московского театра "Современник" с 1969 года.

Обладатель множества наград, в их числе орден "За заслуги перед Отечеством" III степени (2005) и II степени (2011), театральная премия К.С.Станиславского за вклад в развитие актерского искусства (2007), премия "Золотой Орел" за лучшую мужскую роль в фильме "12" (2007), премия имени Андрея Миронова "За служение театральному Отечеству" (2011), "Звезда Театрала" в номинации "Легенда сцены" (2015).