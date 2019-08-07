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07.08.19 10:18
Супруга Гафта сообщила об удовлетворительном состоянии госпитализированного артиста
"Он в больнице, врачи внимательные, вокруг него все хлопочут. Состояние удовлетворительное, я рядом", - сказала Остроумова.
Она уточнила, что артист попал в больницу неделю назад.
Ранее в СМИ появилась информация, что Гафта госпитализировали в одну из московских клиник с инсультом.
Валентин Иосифович Гафт родился 2 сентября 1935 года. Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, поэт и писатель. Народный артист РСФСР (1984). Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году. Работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, "Ленкоме", Театре сатиры. Служит в труппе Московского театра "Современник" с 1969 года.
Обладатель множества наград, в их числе орден "За заслуги перед Отечеством" III степени (2005) и II степени (2011), театральная премия К.С.Станиславского за вклад в развитие актерского искусства (2007), премия "Золотой Орел" за лучшую мужскую роль в фильме "12" (2007), премия имени Андрея Миронова "За служение театральному Отечеству" (2011), "Звезда Театрала" в номинации "Легенда сцены" (2015).
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