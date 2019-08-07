Пермяки получат скидку до 40% на проезд в транспорте по новым тарифам

07.08.19 10:34

© РИА Новости. Евгений Одиноков

7 августа. Interfax-Russia.ru - Департамент дорог и транспорта Перми внес в гордуму пакет документов по проекту нового тарифного меню общественного транспорта, который предполагает различные скидки для пассажиров, сообщает пресс-служба мэрии.

Размер скидки будет зависеть от длительности периода использования проездного: от 25% при приобретении проездного на месяц до 40% при приобретении на год. Так, при покупке проездного на месяц стоимость одной поездки составит 21 рубль, а при покупке на год одна поездка будет обходиться пермякам в 17 рублей.

В настоящее время стоимость проезда в городском транспорте составляет 20 рублей.

Отмечается, что наличная оплата также сохранится, однако стоимость поездки в таком случае предполагается выше, чем оплата транспортной картой.

Кроме того, сохранятся льготные проездные для школьников, студентов и пенсионеров. Минимальное количество поездок будет составлять 30 единиц, а для школьников и студентов будут предусмотрены безлимитные поездки.

Как сообщалось, при внедрении нового тарифного меню стоимость билета на разовый проезд в городском транспорте Перми в 2020 году, по предварительным расчетам властей, может вырасти с 20 до 28 рублей за поездку, что на 40% дороже действующего тарифа.

Сообщалось также, что внедрение новой транспортной модели в Перми позволит улучшить качество пассажирских перевозок на общественном транспорте.

Новая транспортная модель подразумевает обновление подвижного состава, организацию пересадочных узлов, повышение транспортной доступности для маломобильного населения.

Конечная цель - комфортное, безопасное и при этом быстрое передвижение пассажиров. В частности, планируется, что "возраст" действующих в Перми автобусов не должен превышать 10 лет, трамваев - 15 лет. При этом не менее половины заявляемых автобусов должны быть класса "Евро-5" и не старше 5 лет, а также иметь 100% низкого пола.

Администрация города будет оплачивать перевозчикам, выигравшим конкурсы, транспортную работу, при этом выручка от оплаты проезда будет поступать в бюджет. Это позволит устранить конкуренцию между водителями в стремлении увеличить число пассажиров и выручку. Предполагается, что это приведет к повышению безопасности перевозок.