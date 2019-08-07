Дебаты кандидатов в губернаторы Петербурга в прямом эфире начнутся 13 августа

07.08.19 10:36

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

7 августа. Interfax-Russia.ru - Первые дебаты кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга пройдут 13 августа на телеканале, сообщили "Интерфаксу" в городской избирательной комиссии в среду.

"Дебаты будут транслироваться одновременно по "России 1", "России 24" и "Радио России" (в местном эфире - ИФ) 13, 20 и 27 августа", - уточнил собеседник агентства.

Телеканал "Санкт-Петербург" проведет дебаты 16, 23 и 30 августа. Позже их дважды повторят на кабельном канале "Город и горожане". На "Радио Санкт-Петербург" 29 августа состоятся отдельные дебаты продолжительностью 24 минуты - по 6 минут на каждого кандидата. Таким образом, всего запланированы семь встреч кандидатов, однако состав участников ещё не определен.

Трансляции дебатов на каналах ВГТРК будут начинаться в 9.00, на канале "Санкт-Петербург" - в 18.00. Дебаты будут длиться 40 минут (по 10 минут на кандидата).

В ГТРК "Санкт-Петербург" "Интерфаксу" уточнили, что дебаты будут проходить в прямом эфире.

Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о решении участвовать в предвыборных дебатах.

"Уважаемые петербуржцы, принял для себя решение - обязательно буду участвовать в дебатах! Я считаю важным честно и открыто представить вам свое видение развития Петербурга", - написал Беглов на своей странице ВКонтакте.