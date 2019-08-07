СКР не нашел оснований для возбуждения дел о нарушениях на выборах в Петербурге

07.08.19 10:51

© РИА Новости. Евгений Биятов

7 августа. Interfax-Russia.ru - Главное следственное управление СКР по Петербургу не расследует уголовных дел, связанных с нарушениями на выборах, в том числе по обращениям городской избирательной комиссии.

Как сообщили "Интерфаксу" в СКР в среду, за семь месяцев текущего года в управление поступили восемь обращений из Горизбиркома о нарушениях в работе избирательных комиссий муниципальных образований "Академическое", "Ржевка", "Сампсониевское", "Северный", "Георгиевское", "Сергиевское", "Академическое" и "Екатерингофский".

"Достаточных оснований для проведения по ним процессуальных проверок не имелось, так как признаки преступлений, подследственных следователям СК РФ, не усматривались", - говорится в сообщении.

Так, по результатам рассмотрения пяти обращений даны разъяснения, одно обращение направлено в региональное управление МВД и еще два возвращены в Горизбирком для рассмотрения по существу в соответствии с компетенцией.

Кроме того, отмечается, что за истекший период 2019 года уголовные дела по сообщениям о преступлениях, связанных с нарушениями законодательства на выборах, в СК не возбуждались и не расследовались.

Ранее глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко сообщил "Интерфаксу", что Горизбирком направил в главное управление СКР по Петербургу обращения о нарушениях в работе пяти ИКМО. Стоял вопрос о возбуждении уголовных дел по ст.141 УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий".