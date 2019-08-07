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07.08.19 11:02
В Сургуте появятся бесплатные мастерские для самостоятельного ремонта велосипедов
Первая мастерская "ВелоТочка" откроется на территории "спортивного ядра" города 10 августа, в День физкультурника.
"Велосипедный спорт в Сургуте сейчас активно развивается. На улицах много велосипедистов. Для их удобства и был разработан проект "ВелоТочка". С его открытием у сургутян всегда будет возможность самостоятельно выполнить мелкий ремонт. Например, чтобы подтянуть колесо, больше не придется ехать в мастерскую", - приводятся в сообщении слова представителя Федерации велоспорта Югры Алексея Ибашева.
Планируется, что еще пять таких мастерских будут открыты в городских парках, в частности в парке "За Саймой" и "Кедровом Логе".
"В социальных сетях сургутяне положительно отнеслись к идее и с нетерпением ждут запуска проекта", - отмечается в сообщении.
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