В Сургуте появятся бесплатные мастерские для самостоятельного ремонта велосипедов

07.08.19 11:02

© РИА Новости. Виктор Толочко

7 августа. Interfax-Russia.ru - В Сургуте откроются бесплатные веломастерские, где горожане смогут самостоятельно ремонтировать свои велосипеды, сообщается на сайте городской администрации.

Первая мастерская "ВелоТочка" откроется на территории "спортивного ядра" города 10 августа, в День физкультурника.

"Велосипедный спорт в Сургуте сейчас активно развивается. На улицах много велосипедистов. Для их удобства и был разработан проект "ВелоТочка". С его открытием у сургутян всегда будет возможность самостоятельно выполнить мелкий ремонт. Например, чтобы подтянуть колесо, больше не придется ехать в мастерскую", - приводятся в сообщении слова представителя Федерации велоспорта Югры Алексея Ибашева.

Планируется, что еще пять таких мастерских будут открыты в городских парках, в частности в парке "За Саймой" и "Кедровом Логе".

"В социальных сетях сургутяне положительно отнеслись к идее и с нетерпением ждут запуска проекта", - отмечается в сообщении.