Трое отдыхающих погибли во время шторма в Сочи

07.08.19 11:05

© РИА Новости. Олег Смереченский

7 августа. Interfax-Russia.ru - Три человека утонули в море в Сочи во время шторма, порядка двадцати удалось спасти, сообщил во вторник агентству "Интерфакс-Юг" руководитель управления курортов и туризма администрации города Сергей Доморат.

"Во время шторма в пять баллов иногородние граждане пренебрегли предупреждениями спасателей о безопасности и купались в море", - сказал Доморат.

"Во время шторма погибли три человека, которые купались на "диких" пляжах. Порядка 20 туристов удалось спасти благодаря службам, работающим на оборудованных пляжах", - сообщил чиновник.

В свою очередь, пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России сообщила, что сегодня спасатели обнаружили двух утонувших людей.

"Сегодня на необорудованном пляже в районе поселка Якорная Щель (Лазаревский район Сочи) утонули два человека. Водолазный поиск спасатели вели на удалении 10 метров о берега. Двух пострадавших - молодого человека 25-ти лет и ребенка - водолазы ЮРПСО обнаружили на глубине около двух метров", - говорится в сообщении.

В социальных сетях в минувшие выходные и понедельник блогеры опубликовали десятки видео о спасении людей во время шторма в море.

Ранее власти Сочи распространили сообщения о непогоде и шторме на море, предупредив туристов и горожан о возможных ЧП.