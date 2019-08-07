В Севастополе отремонтируют поврежденный 16 лет назад коллектор

07.08.19 11:09

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

7 августа. Interfax-Russia.ru - Поврежденный глубоководный коллектор в Голубой бухте Севастополя, через который в море попадают нечистоты, будет отремонтирован в августе, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.

"Подготовлена вся техническая документация для проведения ремонта глубоководного коллектора, сейчас она проходит проверку в экспертизе. Предварительно, ремонт завершим 16 августа, если погода не помешает. Уже завтра начнутся работы", - написал Развожаев во вторник на своей странице в Инстаграме.

Как напомнил глава города, трубу на глубине 35 м повредил тральщик в 2003 году. Проблема загрязнения канализационными сбросами прибрежных вод не решалась 16 лет.

В Голубой бухте находится популярный "дикий" пляж, которого нет в перечне официальных 36 городских пляжей.

Как сообщила во вторник пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, с начала лета специалисты выявили несоответствие санитарным нормам морской воды на пяти севастопольских пляжах, на данный момент купание запрещено в четырех местах.