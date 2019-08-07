Проект по разработке русловых месторождений за 1,2 млрд руб. реализуют в Хабаровском крае

07.08.19 11:18

© РИА Новости. Евгения Новоженина

7 августа. Interfax-Russia.ru - ООО "Амур-Русло-Добыча" планирует реализовать в Хабаровском крае проект стоимостью 1,2 млрд рублей по добыче нерудных строительных материалов с русловых месторождений.

Такие данные обнародовало Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ), оказывающее поддержку проекту в поиске инвесторов.

Проект включает в себя добычу и переработку песчано-гравийных смесей с месторождения Троицкое-2.

"Для организации технологических линий требуется тяжелая карьерная техника, также будет закупаться новая техника для русловых месторождений песка и песчано-гравийных материалов. В проекте будут использоваться мощности грузового порта Троицкий, инвестор приобретет портовые краны, причальные стенки, электрические сети. Также компания намерена закупить речные суда различного типа", - сказал директор инвестиционного департамента АПИ Алексей Чепурных, слова которого приводятся в сообщении.

В рамках проекта планируется строительство завода по изготовлению сухих строительных смесей.

"Рентабельность готовой продукции при собственной добыче сырья составляет свыше 200%. Ориентировочный объем инвестиций составит 1,2 млрд рублей, из них 411 млн рублей - собственные средства компании. Требуется дополнительных вложений порядка 792 млн рублей. Мы оцениваем проект как рентабельный. Срок его окупаемости составит 6 лет", - добавил Чепурных.

В АПИ считают, что проект привлекателен с точки зрения логистики: грузовой порт Троицкий имеет удобное географическое положение относительно месторождения, которое расположено в 3 км от порта, и относительно крупнейших городов края - Хабаровска (186 км) и Комсомольска-на-Амуре (219 км).

"Это дает преимущество при снабжении объектов строительства, находящихся между этими городами, а, учитывая потребность реконструкции автодороги Хабаровск- Лидога- Ванино, порт совместно с месторождением будут ключевыми поставщиками базовых строительных материалов. Одновременно планируются работы по реконструкции и расширению железнодорожного полотна по маршруту Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань, строительство ГОКа на месторождении Малмыж, увеличение мощностей газопровода Сахалин- Хабаровск- Владивосток (на участке Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск), куда также потребуются материалы, добытые с месторождения ПГС "Троицкое-2", - отмечает агентство.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Амур-Русло-Добыча" зарегистрировано в г.Комсомольск-на-Амуре в марте 2017 года. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности - "обработка и утилизация неопасных отходов". Учредителями ООО выступают два физлица.