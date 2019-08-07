Медовая поляна с домиками для пчел появилась в Мытищах

07.08.19 11:29

© РИА Новости. Нина Зотина

7 августа. Interfax-Russia.ru - Новую экологическую зону - так называемую "Медовую поляну" - оборудовали в центральном парке подмосковного города Мытищи, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

"Здесь по задумке ландшафтных дизайнеров будут расти самые простые растения средней полосы России, в том числе и медоносы", - говорится на сайте органа местного самоуправления.

Планировка зоны выполнена с учетом формы пчелиных сот, при ее оборудовании применено деревянное мощение и естественное покрытие.

В пресс-службе администрации муниципалитета "Интерфаксу" уточнили, что в новой зоне установлены специальные домики, куда могут заселиться пчелы.

Кроме того, здесь расположены кормушки и поилки для птиц, а также скворечники.

Концепцию зоны как экосистемы с полевыми медоносными растениями предложили специалисты МКУ "Леспаркхоз", они же ее и воплотили в жизнь.

"Если этот маленький сад придется по душе посетителям и сохранится, то мы продолжим создавать такие тематические поляны и в дальнейшем", - цитируют в пресс-службе директора предприятия Татьяну Малешину.