Орешкин: в РЖД пока не готовы принимать решение по строительству ж/д ветки в республику Алтай

07.08.19 11:47

© РИА Новости. Виталий Тимкив

7 августа. Interfax-Russia.ru - ОАО "РЖД" пока не готово строить железную дорогу в республику Алтай, для решения проблемы транспортной доступности региона нужно сделать упор на развитии авиасообщения, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на совещании по вопросам социально-экономического развития республики в среду.

"РЖД пока не готовы принимать экономическое решение по проекту строительства железной дороги. (. . .) Здесь нужно рассмотреть стоимость (проекта - ИФ) и нагрузку (на дорогу - ИФ)", - сказал Орешкин, уточнив, что в отличие от планируемой к строительству железной дороги Кызыл-Курагино в Туве, где окупаемость вложений будет обеспечена за счет перевозки угля, на Алтае такой возможности нет.

Министр предложил региону и федеральным ведомствам изучить в течение года экономический эффект от проекта железнодорожной магистрали в республику Алтай.

"Быстрый эффект - это авиасообщение, поэтому надо сделать упор на его развитии", - отметил министр.

Ранее начальник Западно-Сибирской железной дороги (филиал ОАО "РЖД") Александр Грицай сообщал журналистам, что в республику просчитывается "небольшой пассажиропоток" по железной дороге.

Западно-Сибирская железная дорога и республика Алтай договорились о создании рабочей группы, которая рассмотрит возможность строительства железнодорожной линии между Бийском Алтайского края и столицей республики - Горно-Алтайском.