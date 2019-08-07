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Комиссия оценит ущерб населенным пунктам от пожара на складе под Ачинском

© РИА Новости. Стоп-кадр с видео. Ольга Халманова
7 августа. Interfax-Russia.ru - Межведомственная группа из представителей силовых структур, экстренных служб и региональных властей оценит ущерб населенным пунктам от пожара на складе в Красноярском крае, сообщила в среду пресс-служба Минобороны России.

"Представители министерства обороны, военных и территориальных прокуратур, командования ЦВО, офицеры органов внутренних дел и МЧС, представители местной администрации проводят оценку ущерба, нанесенного жилым домам в селе Каменка Красноярского края. Ранее межведомственная группа провела осмотр населенных пунктов, которые расположены ближе всего к арсеналу. По окончании сегодняшнего дня будет произведен свод всей информации, а также запланированы силы и средства для оперативного восстановления", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что инфраструктура, социальные объекты и жилые дома в населенных пунктах Ачинск, Назарово, Заворки, Ключи, Малый Улуй не пострадали, в селе Каменка, находящейся в непосредственной близости от склада, получили повреждения несколько деревянных домов. "В ряде домов и строений имеются выбитые стекла в оконных проемах", - сказали в Минобороны.

Специально созданная комиссия ведомства и краевых властей проведет оценку нанесенного ущерба жилью и социальным объектам населенных пунктов для оказания помощи в восстановления жилья. "Для удобства комиссия организует свою работу на базе районного военного комиссариата. Жители смогут обратиться в комиссию при обнаружении повреждений или причиненного ущерба", - сообщили в ведомстве.

В среду днем жителям деревни Каменка, находящейся в зоне ЧС после пожара на арсенале, разрешили вернуться в свои дома в сопровождении полиции и военных, чтобы забрать документы, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в сельсовете в среду.

"Жители проходят в свои дома забирают документы и возвращаются обратно, сама деревня пока в зоне оцепления", - сказала сотрудница сельской администрации.

В сельсовете отметили, что люди проходят к домам в сопровождении полиции и военных для их же безопасности.

В самом Ачинке после пожара на арсенале решено провести комплексную техническую проверку системы как центрального, так и мобильного оповещения населения с помощью громкоговорителей, сообщает пресс-служба администрации города.

"Специалисты проверят четкость восприятия речевого оповещения и подготовят необходимые мероприятия по улучшению резкости речевой информации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 5 августа во время поквартальной эвакуации населения в администрацию города поступали жалобы от горожан на плохую разборчивость звуковой информации через громкоговорители.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник около 13:00 мск на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 15 км от места ЧП, были эвакуированы или выехали самостоятельно более 16 тыс. человек. На территории Ачинского, Назаровского районов и города Ачинска был введен режим ЧС.

В результате ЧП, по последним данным, один человек погиб, за медпомощью к медикам обратились 13 человек. По информации губернатора Красноярского края Александра Усса, в больнице находятся двое гражданских и двое военных.

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