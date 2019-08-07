Туристы из РФ чаще всего обращаются в Роспотребнадзор с вопросом о профилактике болезней

07.08.19 12:04

© РИА Новости. Виталий Белоусов

Москва. 7 августа. Interfax-Russia.ru - Российские туристы при обращении на "горячую линию" Роспотребнадзора чаще всего задают вопросы о правах при получении туристских услуг и профилактике инфекционных болезней.

Роспотребнадзор в среду подвел итоги работы "горячей линии" по туристским услугам и инфекционным угрозам за рубежом, всего с начала сезона на нее поступило более 6 тыс. обращений.

Как отмечают в ведомстве, более половины поступивших вопросов были связаны с эпидемической ситуацией за рубежом, клиническими проявлениями инфекций и мерами их профилактики. 27,6% позвонивших интересовались правами потребителей при получении туристических услуг, 7,9% - правилами безопасного поведения на отдыхе.

Отказам в возврате стоимости туристского продукта было посвящено 660 консультаций, нарушениям прав потребителей при оказании услуг авиаперевозки - 243 консультации, включению в договор об оказании туристских услуг условий, ущемляющих права потребителей - 113 консультаций, включению в договор страхования условий, ущемляющих права потребителей - 20 консультаций, отказам в страховом возмещении расходов на медицинскую помощь - 34 консультации, навязыванию дополнительных услуг - 64.

"По результатам рассмотрения обращений подготовлен 97 проект претензий и 31 проект искового заявления. 8 обращений послужили основанием для проведения проверок, 13 - поводом для возбуждения административного дела и проведения административного расследования", - сообщает ведомство.