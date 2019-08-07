Бортко получил предупреждение за использование стихотворения Киплинга в агитационной газете

07.08.19 12:12

© РИА Новости. Александр Гальперин

7 августа. Interfax-Russia.ru - Санкт-Петербургская избирательная комиссия вынесла кандидату в губернаторы Владимиру Бортко предупреждение за несанкционированное использование стихотворения Редьярда Киплинга в агитационной газете.

Как сообщает "Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии", во вторник Горизбирком рассмотрел обращение Валерия Андреева с жалобой на печатный агитационный материал Бортко - газету "Рабочая". В обращении указано, что в газете полностью приведено стихотворение Киплинга "Если" в переводе Самуила Маршака. По мнению заявителя, произведение было использовано без согласия правообладателей.

В Горизбиркоме уточняют, что на заседание рабочей группы Бортко и его доверенные лица не явились и пояснений не представили. Позже представитель кандидата Андрей Филаткин представил пояснение, из которого не следует, что у Бортко есть права на использование стихотворения.

Бортко вынесено предупреждение о недопустимости нарушения законодательства РФ об интеллектуальной собственности при проведении предвыборной агитации.

"Если" (англ. If) - одно из самых известных стихотворений Киплинга, опубликованное в 1910 году. Считается классическим поэтическим выражением стоицизма викторианской эпохи. По результатам опроса, проведенного BBC в 1995 году, было названо самым популярным английским стихотворением.