Фестиваль "Наше кино" пройдет в брянском Трубчевске

07.08.19 12:18

© РИА Новости. Евгения Новоженина

7 августа. Interfax-Russia.ru - III Фестиваль "Наше кино" откроется 23 августа показом фильма Ларисы Садиловой "Однажды в Трубчевске", который в этом году был представлен на Каннском фестивале, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

Отмечается, что фестиваль будет проходить с 23 по 26 августа. Президент фестиваля - уроженка Брянской области, кинорежиссер Садилова, снявшая в Трубчевске несколько картин.

"Организаторы фестиваля "Наше кино" ставят перед собой задачу показать трубчевским зрителям хорошее кино, а кинематографистам - Трубчевск, Брянщину, живописный край с богатой историей, привлекательный для съемок. Потому три фестивальных дня обещают быть насыщенными как для трубчевских зрителей, так и для гостей", - говорится в сообщении.

На показ фильма "Однажды в Трубчевске" в кинотеатр "Родина" приглашены житель города, снявшиеся в фильме и помогавшие съёмочной группе в работе.

"На нынешний фестиваль приедут гости из разных стран. Например, из Франции прибудут Лоран и Карина Данелу - дистрибьюторы многих российских фильмов за рубежом. Они занимаются продвижением и прокатом картины Ларисы Садиловой "Однажды в Трубчевске" и хотят своими глазами увидеть запечатленную в ней жизнь российской глубинки",- отмечается в пресс-релизе.

Свой фильм "Двое" представит трубчанам молодой режиссер Тимофей Жалнин, а продюсер Татьяна Петрик привезет российско-киргизский киномюзикл "Песнь древа". Отдельный показ выделен под документальный фильм "Хроника. Трубчевск-2018".

После каждого показа авторы фильмов ответят на вопросы зрителей, журналистов, коллег-кинематографистов. Запланирована встреча трубчан с народной артисткой РФ Ириной Розановой. Среди гостей фестиваля - кинодраматург Павел Финн, режиссер Валерий Ахадов, продюсер Лариса Шнайдерман, кинокритики Леонид Павлючик, Светлана Хохрякова, Ольга Галицкая.

Пресс-служба отмечает, что завершится фестиваль также показом фильма "Однажды в Трубчевске", но уже под открытым небом - на площади Тысячелетия города - для всех жителей и гостей райцентра, а также награждением лауреатов.

Организатор фестиваля "Наше кино" в Трубчевске - кинорежиссер Садилова. Первый фестиваль прошел в 2013 году, второй - в 2018 году.